İstanbul Barosu’ndan boykot: ‘Adliyeler AVM değildir’
İstanbul Barosu, tüm avukatları fahiş fiyatları gerekçe göstererek, adliyedeki işletmelerden alışveriş yapmamaya davet etti. Baro tarafından yapılan duyuruda, fiyatların fahiş olduğu belirtilerek, adliye işletmelerindeki fiyatların yargı mensuplarına eşit uygulanana kadar avukatları desteğe davet etti.
İstanbul Barosu, adliyelerdeki fahiş ve yargı mensuplarına eşit uygulanmayan fiyatları protesto etmek için adliyelerdeki işletmeleri 15 gün süreyle boykot etme kararı aldı.
"BARO ODALARIMIZ MESLEKTAŞLARIMIZIN HİZMETİNDE OLACAK"
Baro tarafından yapılan açıklamada, “Adliye işletmelerinde fiyatlar eşitlenene kadar desteğe, 15-30 Kasım 2023 tarihleri arasında adliye işletmelerinden alışveriş yapmamaya davet ediyoruz. Boykot süresince acil ve zorunlu tüm ihtiyaçlar için baro odalarımız meslektaşlarımızın hizmetinde olacaktır” ifadeleri yer aldı.
Söz konusu duyuruda, “Adliyeler AVM ya da havaalanı değildir”, “Fahiş fiyatlar adaletsizlik getirir”, “Adliyelerdeki işletmeler tekel olamaz” gibi ifadeler yer aldı.
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