İstanbul Barosu’ndan boykot: ‘Adliyeler AVM değildir’

Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:59

Güncelleme: 17.11.2023 - 13:01

İstanbul Barosu, adliyelerdeki fahiş ve yargı mensuplarına eşit uygulanmayan fiyatları protesto etmek için adliyelerdeki işletmeleri 15 gün süreyle boykot etme kararı aldı.

"BARO ODALARIMIZ MESLEKTAŞLARIMIZIN HİZMETİNDE OLACAK"

Baro tarafından yapılan açıklamada, “Adliye işletmelerinde fiyatlar eşitlenene kadar desteğe, 15-30 Kasım 2023 tarihleri arasında adliye işletmelerinden alışveriş yapmamaya davet ediyoruz. Boykot süresince acil ve zorunlu tüm ihtiyaçlar için baro odalarımız meslektaşlarımızın hizmetinde olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu duyuruda, “Adliyeler AVM ya da havaalanı değildir”, “Fahiş fiyatlar adaletsizlik getirir”, “Adliyelerdeki işletmeler tekel olamaz” gibi ifadeler yer aldı.