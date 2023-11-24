AVM'lerde 'Efsane Cuma' kuyruğu

Efsane Cuma adı verilen indirimlerden yararlanmak isteyenler İstanbul'da AVM'ler önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

DHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:27
AVM'lerde 'Efsane Cuma' kuyruğu
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Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde de indirimlerinden yararlanmak isteyenler erken saatlerde yoğunluk oluşturdu. Alışveriş merkezine gelenler kapı açılmasını sıraya girerek bekledi.

Kuyruktakiler alışveriş merkezine saat 10.00 itibariyle alınmaya başlandı.

İçeri girenler indirim olan mağazalarda ürün alabilmek için birbiri ile yarıştı.

'ÖNCELİK TANINDI' İDDİASI

Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü.

Öncelik tanınan personellerin indirimleri ürünleri adeta kapıştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.


Alışveriş merkezi

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