AVM'lerde 'Efsane Cuma' kuyruğu
Efsane Cuma adı verilen indirimlerden yararlanmak isteyenler İstanbul'da AVM'ler önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.
Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde de indirimlerinden yararlanmak isteyenler erken saatlerde yoğunluk oluşturdu. Alışveriş merkezine gelenler kapı açılmasını sıraya girerek bekledi.
Kuyruktakiler alışveriş merkezine saat 10.00 itibariyle alınmaya başlandı.
İçeri girenler indirim olan mağazalarda ürün alabilmek için birbiri ile yarıştı.
'ÖNCELİK TANINDI' İDDİASI
Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü.
Öncelik tanınan personellerin indirimleri ürünleri adeta kapıştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Üç dakika arayla iki deprem
- ‘Ortalama zekaya sahip…’
- Hakim görevden alındı!
- 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de yapmak zorundayız'
- Kredi kartı faizlerine ilişkin yeni karar!
- Çinli otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor
- HKP'li Çolak'tan Erdoğan'a 50+1 yanıtı
- Darp raporu alarak sözleşmesini feshetti!