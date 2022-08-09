AVM'de hırsızlığa dikkat! “Müessese sorumluluğunda olmaması söz konusu değil”

09 Ağustos 2022 Salı, 13:25

Avrupa Konseyi tarafından paylaşılan ‘2021 Cezaevi İstatistik Raporu’na göre, Türkiye araştırmaya dahil olan 49 ülke arasında Rusya’dan sonra en fazla mahkum sayısına sahip olan ikinci ülke oldu. Konuyla ilgili olarak değerlendirme de bulunan İzmir Barosu avukatlarından Alperen Cihan Çetinkaya, şu anda mahkumların yüzde 12.3’ünün hırsızlık suçundan hüküm giydiğini aktardı.

“HUKUKEN BİR GEÇERLİLİĞİ YOKTUR”

Çetinkaya hırsızlık olaylarının ciddi bir kısmının AVM’lerde yaşandığını belirtirken, başta alışveriş merkezleri olmak üzere pek çok işletmenin yeni nesil güvenlik önlemlerine daha fazla yatırım yaptığına dikkat çekti. Buralardaki bazı hususların hukuk dışı olduğunu ifade eden Çetinkaya, “Kanunen tüketicilerin can ve mal kaybından sorumlu olan AVM’ler ile bu AVM’lerdeki işletmeler yanlış yaptırımlar konusunda başı çekiyor. Alışveriş merkezleri her gün yüzlerce tüketicinin girip çıktığı yoğun mekanlardır ve niteliği gereği müşterilerine karşı çeşitli güvenlik tedbirlerini almak durumundadır. Dolayısıyla AVM içinde kaybolan ve çalınan eşyaların müessese sorumluluğunda olmaması gibi bir durum söz konusu değildir. “İşletmemiz çalınan eşyalarınızdan sorumlu değildir” benzeri yazıların hukuken bir geçerliliği yoktur. Son dönemde birçok AVM’nin bu tür ikazlara başvurmasının arkasındaki tek neden tüketicileri haklarını talep etme konusunda caydırmaktır. Mağaza duvarlarında veya camekanlarda bu tür ibarelere yer veren işletmeler sadece yazı asarak bu mesuliyetlerinden kurtulmaz. Bazı müşteriler hakkı olmasına rağmen bu haktan haberdar olmadığı için çalınan eşyalardan müesseseyi sorumlu tutmuyor” dedi.

“MAĞAZADAN DEĞER TALEP ETME HAKKI VARDIR”

Çetinkaya müşterilerin kendi haklarını almasına engel olan ve müessesenin çalınan ya da kaybolan eşyalardan sorumlu olmadığını belirten ibarelerin Yargıtay kararına göre de geçersiz olduğunu vurguladı.

Açıklamalarına devam eden Çetinkaya sözlerini şu ifadelerle tamamladı;

"Müşteriler alışveriş merkezlerinde geçirdikleri süre boyunca can ve mal güvenliği açısından AVM’lerin sorumluluğu altındadır ve kişinin kendi inisiyatifi ya da koruması dışında kaybolan eşyaları karşılığından mağazadan değer talep etme hakkı vardır. Bununla birlikte mağazaya tutturulan tutanağın geçerli olması için çalınma veya kaybolma durumunun müşterinin kendi kusuru olmaması gerekir, aksi halde hüküm geçersizdir”