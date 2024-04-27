AVM'de kadınların kavgası kamerada

Samsun'da, Bulvar Alışveriş Merkezi'nde (AVM) iki kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:08
AVM'de kadınların kavgası kamerada
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan AVM’de bulunan bir işletmede yemek yiyen iki kadın arasında ilk olarak tartışma çıktı. Akabinde birbirlerine saldıran kadınları çevredeki vatandaşlar ayırdı.

O anları vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Kadınların neden kavga ettikleri öğrenilemedi.



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