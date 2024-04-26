Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada bir kişi boğazından bıçakla yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:16
Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Fatih Mahallesi’nde eski Fatih Camii mevkiinde, dün akşam saat 23.30 sıralarında aralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma yaşanan E.T. ve Ş.Ç., daha sonra kavgaya tutuştu.

Kavgada E.T.’yi bıçakla yaralayan Ş.Ç. olay yerinden uzaklaştı. Boğazından bıçakla yaralanan E.T. ise olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ve polis ekiplerine zorluk çıkartırken, şüpheli ise jandarma ekiplerince yakalanarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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