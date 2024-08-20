AVM'de mağazada yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır’da bir alışveriş merkezindeki (AVM) giyim mağazasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan AVM’deki bir giyim mağazasında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AVM tedbir amacıyla boşaltılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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