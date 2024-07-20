Faciadan dönüldü: İzmir'de AVM'nin tavan kalıbı otomobilin üzerine düştü
İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir AVM'nin otopark girişinin üzerinde bulunan tavan kalıbı, bir otomobilin üzerine düştü. Meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan AVM'nin otopark girişinde meydana geldi.
Otoparka giriş yapmak isteyen 35 BIM 648 plakalı otomobilin üzerine, otoparkın üst kısmında bulunan betonun kalıbı düştü. Büyük korku yaşatan otomobil sürücüsü kendisini otomobilden dışarı atarken, otomobilin ön camı kırıldı ve maddi hasar meydana geldi.
Sosyal medyada da paylaşılan olay vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.
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