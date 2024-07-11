Engelli yurttaş AVM'de intihar etti!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 14:16

Güncelleme: 11.07.2024 - 14:16

Edinilen bilgilere göre Emre Güngör (34) isminde engelli bir yurttaş, AVM'nin yemek katına çıktı.

Demir korkulukları aşan Güngör, kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göngür, olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.