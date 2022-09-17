AVM'de 'park' tartışması: Güvenlik görevlisi, öğretmeni bacağından bıçakladı
Zonguldak'ta, eşiyle birlikte AVM'deki bir kafeden kahve almak isteyen matematik öğretmeni Gökbil Y., 'park' nedeniyle tartıştığı güvenlik görevlisi Mehmet Ali H. tarafından bacağından bıçaklandı.
Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin girişinde bulunan kafede, matematik öğretmeni Gökbil Y., iddiaya göre gece saatlerinde aracını AVM girişine bırakarak eşiyle birlikte kahve almak kafeye girdi.
BIÇAKLA BACAĞINDAN YARALADI
Bu sırada arkasından gelen AVM'nin güvenlik görevlisi, Gökbil Y.'yi, aracını bulunduğu yerden çekmesi için uyardı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, güvenlik görevlisi Mehmet Ali H., yanında bulunan bıçakla Gökbil Y.'yi bacağından bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gökbil Y.'ye ilk müdahaleyi çevrede bulunan bir sağlık çalışanı yaparken, yaralı öğretmen, gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Gökbil Y., AVM'nin güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen kişinin 'Arabanı buraya çekme, kaldır buradan. Beni işimden mi edeceksin' dediğini, kendisinin ise '5 dakikada kahve alıp çıkacağım' cevabını verdiğini söyledi.
Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali H., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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