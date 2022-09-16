Çubuk'ta aile dehşeti: Kardeşini bıçakla katletti

16 Eylül 2022 Cuma, 13:02

Cumhuriyet Mahallesi Çeyiz Sokak'ta H.K. (61) ile oğlu E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, H.K'nin diğer oğlu S.K. de (18) karıştı. Kavgaya dönüşen olayda S.K, ağabeyi E.K'yi bıçakla yaraladı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.K, Ankara'da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, S.K'yi gözaltına aldı.