Çubuk'ta aile dehşeti: Kardeşini bıçakla katletti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde aile bireylerinin kavgasında kardeşi tarafından bıçakla yaralanan ağabey hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
16 Eylül 2022 Cuma, 13:02
Çubuk'ta aile dehşeti: Kardeşini bıçakla katletti
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Cumhuriyet Mahallesi Çeyiz Sokak'ta H.K. (61) ile oğlu E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, H.K'nin diğer oğlu S.K. de (18) karıştı. Kavgaya dönüşen olayda S.K, ağabeyi E.K'yi bıçakla yaraladı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.K, Ankara'da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, S.K'yi gözaltına aldı.


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