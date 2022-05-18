AVM'de yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybetti: Haftalardır 'otopsi' sonucunu bekliyor

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:30

İzmir'de bir AVM'nin restoranında yedikleri yemek, Ece Melisa Mercankaya'yı hayattan kopardı. 6 yaşındaki Ece'nin ön otopsisinden ise sonuç çıkmadı. Rapora göre ölüm sebebi 'belirsiz' olarak kayda geçti. Aynı yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 4 yaşındaki kardeşi Ege Mercankaya ise yoğun bakımda 28 gündür yaşam savaşı veriyor.

Oğlunun ameliyat olduğu gün Cumhuriyet'e konuşan kanser hastası anne Hasret Mercankaya; yaşananları anlattı, yetkililere seslendi.

"BEN KARNIYARIK, ÇOCUKLAR İSE SULU KÖFTE YEDİ"

Yemek yedikten sonra çocuklarla eve geldiklerini, uyuduklarını, gece ise aynı anda rahatsızlandıklarını söyleyen Mercankaya, "Bir gün öncesinde hiçbir şey yememiştik. Çünkü, bana pet çekileceği için (kanserin tanı ve evrelemesinde kullanılan pozitron emisyon tomografi taraması), 1 gün öncesinden bir şey yemek yasaktı. Pedden sonra çocuklarla yemek yedik, eve geldik, çok kötü hastalandık. Ben karnıyarık yemiştim, çocuklar da sulu köfte yediler. Ece hepsini bitirdi, Ege de biraz yedi. Ben de yedim hepsini. Hatta benimkinden biraz Ege’ye verdim" diye konuştu.

"5 GÜN BOYUNCA HASTANEYE GİTTİK, 'BİR ŞEY YOK' DEDİLER"

Şikayetlerle birlikte acile gittiklerini aktaran Mercankaya, "Acilde 'Bir şey yok' dediler, geri gönderdiler. İkinci gün aynı şeyler devam edince, ben ve çocuklar yine gittik hastaneye. Gene 'Bir şey yok' deyip eve gönderdiler. Serum taktılar sadece ve kan aldılar. Ama 'Bir şey yok' dediler sürekli. Ondan sonra ben, İzmir’deki özel hastaneye gittim. Çünkü kanser hastası olduğum için, doktorum 'Buraya gel, belki yatış yaparız' dedi. O başka bir şeylerden şüphelenmişti. Ben de gittim, çocuklar evde kaldı. Kayınvalidem onlara bakıyordu. Orada da bir şey çıkmadı. Ben bu sefer serumu yediğim halde daha kötü oldum, iyiye gidiş olmadı. Eve geldik ve baktım çocuklar hasta. Ertesi gün onları tekrar götürdüm. Gene 'Bir şey yok' dediler. Toplam bir 5 gün boyunca, çocukları götürüp getirdim. E-devlet’te de bunların hepsi var" dedi.

"HASTANEDE AMBULANS YOKTU, AYDIN'DAN GELMESİ BEKLENDİ"

Mercankaya, şöyle devam etti:

"Ondan sonra, akşam Ece rahatsızlandı. Çocuk nefes alamıyordu, suratı sapsarı olmuştu. Gözünü açamıyordu çocuk. Gene eşim ve kayınvalidem onu acile götürdü. Yine devlet hastanesine. Ve yine eve göndermek istemişler. Orada biraz tartışmışlar, ‘Çocuğun halini görmüyor musunuz?’ demişler. Ondan sonra Aydın’a sevk etmişler. Hastanede ambulans yok, Aydın’dan ambulans gelmesini beklemişler. Daha sonra ambulans geldi, kızım direkt yoğun bakıma alındı."

"DOKTOR, 'ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK DEĞİL' DEDİ"

Sabah da, kendisiyle birlikte evde olan oğlu Ege’nin fenalaştığını aktaran Mercankaya, “Kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Böyle olunca ambulans istedim araba olmadığı için o an. Ambulans geldi, götürdük Ege’yi. Götürdükten sonra yine ‘Bir şey yok’ dedi doktor. Dedim ki ‘Emin misiniz? Ece yoğun bakıma girdi’. Ece’nin doktoru Ege’yi de çağırdı. ‘Ambulans getirin, sevk edin çocuğumu’ dedim. Ambulans vermedi, ‘Çocuğun durumu kritik değil’ dedi. Ben de babasını aradım, Aydın’dan çocuğumu yoğun bakımda bıraktı. Bizi almaya geldi. Ege, gider gitmez bilinci kapalı şekilde yoğun bakıma girdi” diye konuştu.

ECE, HAYATINI KEYBETTİ

Anne Hasret Mercankaya, kızı Ece’yi yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra kaybetti. "Ece öldü. Rahmetli oldu benim güzel kızım. Kalbi durdu" diyen Mercankaya, yaşananları ‘ihmalsizlikler zinciri ve restoranttan başlayan bir gıda zehirlenmesi’ olarak ifade etti.

OTOPSİ RAPORU HALA ÇIKMADI: '5 AY SONRA ARAYIN' DEDİLER

Ece’nin otopsi raporunun hala çıkmadığını belirten Mercankaya, "Geçen aradığımda '5 ay sonra arayın' dedi bana. Şaka gibi. Çocuğum da hala yoğun bakımda. Ameliyat oldu bugün (17 Mayıs). Durumu iyiye gidiyor. Ege’yi kurtarabildim ama… Sonuçta sapasağlam çocuğum gitti" ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRE SONRA RESTORANIN İSMİNİ SÖYLEYECEĞİZ"

Restoran adını henüz paylaşmama nedenini aktaran Mercankaya, "Savcılık 'Paylaşılmaması gerekiyor' dedi, çünkü daha otopsi raporu ortaya çıkacak. Ön rapor 'belirsiz' çıktı ama doktorlar yüzde 90 'gıda zehirlenmesi' diyor. Bu ortaya çıkacak zaten. Bir süre sonra o restoranın ismini de söyleyeceğiz. Ondan sonra onlar düşünsün. O restoran kapanacak, onun şansı yok. Kimse oraya gitmez. Şu an resmen odaklandık bekliyoruz. Ama ben eminim. Doktorlar da emin ama bilimsel olarak kanıtlamamız lazım ya da belki de vardır bize söylemiyorlar. Bekliyoruz" diye konuştu.

"BELKİ YARIN BAŞKALARININ ÇOCUKLARI DA ZARAR GÖRECEK"

Yetkilere seslenen anne Mercankaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lütfen, Ece’nin otopsi raporu bir an önce çıksın, o doktorlar ve en başta o restoran cezasını bulsun. Tek isteğim bu bir anne olarak. Çocuğum 28 gündür yaşam savaşı veriyor yoğun bakımda. Küçücük çocuk ya… Bu benim çocuğum, belki yarın başkalarının çocukları da zarar görecek. Günah değil mi? Buna bir an önce el atılması lazım. Büyük bir sorumsuzluk."