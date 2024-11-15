AVM'den kıyafet çalan şüpheliden ilginç savunma: 'Çalma hastalığım var'

Samsun’da alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 5 parça kıyafet çalan Musa Ş. (41), gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, “Çalma hastalığım var” dedi.

AVM'den kıyafet çalan şüpheliden ilginç savunma: 'Çalma hastalığım var'
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DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:18

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinde, dün saat 22.00 sıralarında Musa Ş., alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 3 mont, 1 gömlek ve 1 pantolon çalıp kaçtı.

Mağazadaki çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip şüpheliyi yakaladı.

"ÇALMA HASTALIĞIM VAR"

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde, “Çalma hastalığım var, bazen giyiyorum, bazen dağıtıyorum, bazen de geri götürüyorum” diye konuştu.


Etiketler: #112 Acil #AVM

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