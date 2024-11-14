AVM'deki kafeye silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir şahıs, kendisine borcu olduğu iddia edilen kişiyi kafede silahla vurarak yaraladı.
Olay, Çankaya ilçesinde bulunan Bilkent Center AVM’de meydana geldi.
İddiaya göre, bugün öğlen saatlerinde AVM içerisinde bulunan kafeye gelen bir kişi, kendisine borcu olduğu iddia edilen şahsı silahla 2 el ateş ederek yaraladı.
Saldırgan kaçarken, olaya şahit olan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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