AVM'deki kafeye silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:23

Güncelleme: 14.11.2024 - 17:23

Olay, Çankaya ilçesinde bulunan Bilkent Center AVM’de meydana geldi.

İddiaya göre, bugün öğlen saatlerinde AVM içerisinde bulunan kafeye gelen bir kişi, kendisine borcu olduğu iddia edilen şahsı silahla 2 el ateş ederek yaraladı.

Saldırgan kaçarken, olaya şahit olan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.