Levent'teki bir AVM'nin güvenlik kulübesinde yangın!

İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'nin önündeki güvenlik kulübesinde yangın çıktı.

Levent'teki bir AVM'nin güvenlik kulübesinde yangın!
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DHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:52

İstanbul Levent'teki bir AVM'nin önünde bulunan güvenlik görevlisi kabininde yangın çıktı.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

 

 


Etiketler: #Levent #AVM #Yangın

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