Levent'teki bir AVM'nin güvenlik kulübesinde yangın!
İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'nin önündeki güvenlik kulübesinde yangın çıktı.
İstanbul Levent'teki bir AVM'nin önünde bulunan güvenlik görevlisi kabininde yangın çıktı.
İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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