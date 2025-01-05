AVM'nin önünde amcasını defalarca bıçakladı!
Bursa’da yeğen, alışveriş merkezinin önünde yüzlerce kişinin arasında amcasını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan amca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 16.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı Alışveriş Merkezi önündeki meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, AVM’ye gelen amca E.Z. (27) ile yeğeni K.Z. (20) bilinmeyen bir sebepten dolayı, sözlü olarak tartışmaya başladı.
Belindeki bıçağı çeken yeğen K.Z., amcasına savurdu. Herkesin gözü önünde defalarca yeğeninin bıçak darbelerine maruz kalan amca E.Z., kanlar içinde yere yığıldı.
Yere düşen amcasını, bıçaklamaya devam eden K.Z., çevredekilerin bağrışmalarıyla elindeki bıçağı attı.
Yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kanlar içinde kalan amca ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırıldı.
Alışveriş merkezinin önünde yaşanan olayda yeğene tepki gösterenler, linç etmeye kalktı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan amcanın hayati tehlikesi devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- Murat Övüç gözaltına alındı
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- Özgür Demirtaş'tan öğrencilere: 'Üniversiteye gitmeyin'
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması