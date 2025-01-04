Denizli’de yüksek ses tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Yayınlanma: 04.01.2025 - 15:31

Güncelleme: 04.01.2025 - 15:31

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir pide salonu işletmecisi ile yüksek sesle müzikten rahatsız olan komşuları arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi yaralandı, iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.



Olay, Merkezefendi ilçesi Albayrak Meydanı’ndaki bir apartmanın alt katında bulunan pide salonunda meydana geldi. İddiaya göre, pide salonu işletmecisi Halil S., aracından yüksek sesle müzik açtığı için bina sakinleri tarafından uyarıldı. Uyarıya tepki gösteren Halil S. ile komşular arasında gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.





2 KİŞİ YARALANDI, İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Arbede sırasında Halil S.’ye ait iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavga ve yaşanan hasarın boyutuyla ilgili detaylı inceleme sürüyor.