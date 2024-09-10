Şişli'de Cevahir AVM yanında feci kaza: Polis aracı anne ve kızına çarptı!
Şişli, Büyükdere Caddesi Cevahir AVM yanında sabah saatlerinde bir polis aracı kaza yaptı. AVM yanındaki kahve zinciri binasına çarpan polis arabası, anne ve kızını yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Fotoğraflar: Yağmur Sarı
İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi mevkisinde, Cevahir AVM'nin yanında bulunan kahve zinciri binasının önünde polis aracı geri geri gelirken anne ve kıza çarptı.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, anne ve kızı yaralanırken; olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Anne-kızdan birinin duvara sıkıştığı, birinin ise bacağından yaralandığı öğrenildi.
KADIN POLİS GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Ambulans beklenirken; bir kadın polisin ağladığı, erkek polisin ise onu sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
'BİR KİŞİ ÖLDÜ' İDDİASI
Bir kişinin öldüğü iddia edilirken; yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yaralıların tedavisinin Okmeydanı'nda bulunan İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.
Emniyet mensupları ise muhabirimizin sorularını yanıtsız bıraktı.
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