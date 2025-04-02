AVM'de tedirgin eden kavga... Bir anda birbirlerine girdiler!

Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik görevlileri ve yurttaşların müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. AVM’de bulunanları endişelendiren kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AVM'de tedirgin eden kavga... Bir anda birbirlerine girdiler!
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DHA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:26

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi’ndeki bir AVM’de dün saat 20.00 sıralarında bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; AVM’nin yemek yenilen katında gençlerin oluşturduğu iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

ÇEVREDEKİ YURTTAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Alışveriş için gelen aileler panik ve korku içerisinde bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, aralarında kadınların da bulunduğu gruba güvenlik güçleri ile çevredeki yurttaşlar müdahale etti.

Kavga güçlükle sonlandırılırken, taraflar birbirlerinden şikâyetçi olmadı. Bazı kişilerin tekme ve yumruk darbeleriyle hafif şekilde yaralandığı kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Etiketler: #kavga #tartışma #AVM #Bursa

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