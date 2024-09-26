Soruşturma Türkiye ile bağlantıları da içeriyor: New York belediye başkanına yolsuzluk suçlaması

Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:01

Güncelleme: 26.09.2024 - 10:01

New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York Times'ın haberine göre uzun süredir devam eden bir federal yolsuzluk soruşturmasının ardından suçlandığını açıkladı. Adams, suçlamaların "tamamen yalanlar üzerine kurulu" olduğunu ve görevde kalacağını belirtti.

Adams, suçlanması durumunda masum olduğunu ve hızlı bir şekilde yargılanmayı talep edeceğini söyledi: "Suçlamalar karşısında masum olduğumu biliyorum. New Yorkluların gerçeği duyması için hemen bir yargılama talep edeceğim."

Belediye başkanı, Demokrat Parti'den gelen istifa çağrılarını da geri çevirerek, "Bu şehri yönetmem için beni seçtiniz ve yönetmeye devam edeceğim" dedi.

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR

New York Times'a göre Adams’ın suçlamalarla karşı karşıya kalacağı gün perşembe olarak öngörülüyor ve bu süre zarfında suçlamaların içeriği tam olarak net değil. Medyada yer alan diğer haberlerde federal büyük jürinin Adams'ı suçladığı bildirildi.

Suçlamalar, FBI'ın geçen yıl Kasım ayında Adams’ın elektronik cihazlarını aramasıyla ve son haftalarda birçok üst düzey şehir yetkilisinin istifasıyla bağlantılı.

ABD Manhattan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada suçlamalara dair yorum yapılmadı. Adams’ın avukatları ise video açıklamasının transkriptini göndermek dışında yorum yapmadılar.

Adams’ın avukatları, belediye başkanının suçlamalarla iş birliği yaptığını ve yolsuzluk iddialarına dair herhangi bir kanıt bulmadıklarını açıkladı. Avukatlar ayrıca, Adams’a yönelik suçlama teorilerini çürüten kapsamlı kanıtlar sunduklarını ifade etti.

SORUŞTURMADA TÜRKİYE BAĞLANTISI

Federal yetkililer, Adams’ın 2021 seçim kampanyasında Türkiye’den yasa dışı bağışlar kabul edip etmediğini araştırıyor.

Bu bağlamda, Brooklyn’deki bir inşaat firmasıyla yabancı fonların sahte bağışçı yöntemleriyle kampanyaya aktarılıp aktarılmadığı inceleniyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca Adams’ın İsrail, Çin, Katar ve Güney Kore gibi ülkelerle ilişkileri de mercek altına alınmış durumda.

SİYASİ GELECEĞİ TEHLİKEDE

Adams’a yönelik soruşturma, 2025'te yeniden seçilme ihtimalini de karmaşık hale getirebilir. Diğer Demokrat politikacılar, özellikle New York Şehri denetçisi Brad Lander, Adams'a karşı parti adaylığı için yarışmayı planlıyor.

Lander, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "New York şehrinin ihtiyaç duyduğu tam ve kesintisiz liderlik sağlanabilsin diye, onun istifa etmesi en uygun adım olacaktır" diyerek istifa çağrılarına katıldı.

Temmuz ayında başlayan siyasi çalkantılar, şehrin birçok üst düzey yetkilisinin görevlerinden istifa etmesiyle devam ediyor.

