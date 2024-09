Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:20

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:20

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, New York Belediye Başkanı Eric Adams aleyhine açılan yolsuzluk davasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında iddianamede yer alan suçlamalarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Peki, New York Belediye Başkanı Eric Adams kimdir? Eric Adams olayı ne?

ERİC ADAMS KİMDİR?

Adams, 1 Eylül 1960 günü Brownsville, Brooklyn'de doğdu. Annesi Dorothy Mae Adams-Streeter, çift vardiya çalışan bir temizlikçi ve aşçı idi. Babası Leroy ise alkol bağımlısı bir kasaptı. Ailesi 1950'de Alabama'dan New York'a taşındı. Adams, Brooklyn'in Bushwick mahallesinde fare istilasına uğramış bir apartman dairesinde büyüdü. 1968'de ailesi şehrin güneyinde bir ev satın aldıktan sonra buraya taşındılar. Altı kardeşin dördüncüsüdür. Genç bir çocuk iken cam silici olarak da çalışmıştır.

14 yaşındayken 7-Crowns adlı bir çeteye katıldı ve "küçük sert adam" olarak tanındı. Yerel dolandırıcılar için sayıları takip eder ve parayı tutardı. Micki adında tanıştığı yarı zamanlı bir fahişe ayağını kırdıktan sonra onun ayak işlerini yaptı. Ayağı iyileştikten sonra Micki, onun yanında dolaşmasını istemedi ve bu Eric'in duygularını incitti. Bunun üzerine ondan, onun adına yaptığı alışverişler ve işlerin parasını ödemesini istedi ancak Micki reddetti. Birkaç gün sonra Eric ve abisi, Micki'nin evine girdi, televizyon ve parasını çaldılar. İkili daha sonra tutuklandı. Polis nezarethanesinde siyah bir polis müdahale edene kadar dövüldüler. Eric, ıslah evine gönderildi ve birkaç gün sonra şartlı tahliye edildi.

Adams, 1978'de Bayside High School'dan iyi bir not ortalaması ile mezun oldu. Brooklyn bölge savcılığının ofisinde tamirci ve posta memuru olarak çalışırken; John Jay Ceza Hukuku Kolejinden lisans, Marist College'den yüksek lisans derecesi aldı.

Annesi, 2020 yılında kalp hastalığından öldü.

Uzun süredir New York belediye başkanlığı için aday olmayı düşünüyordu. 17 Kasım 2020'de adaylığını açıkladı. Kampanyada Demokratlar arasında en çok ikinci bağış toplayan kişiydi. 6 Temmuz'da ön seçimi kazandı ve Demokratların adayı oldu. Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Curtis Sliwa ile yarıştı ve 2 Kasım 2021'de oyların %67'sini alarak 110. New York Belediye Başkanı seçildi.

Eric Adams'ın 2021'deki seçim kampanyasında ki logosu

4 Kasım 2021'de, ilk üç aylık maaşını bitcoin ile çekmeyi planladığını ve New York'un kripto para endüstrisinin merkezi olacağını tweetledi.

Adams; "üstün yeteneklilere yönelik" okul programını geri getireceğini, New York Eyaleti ile ilişkileri iyileştireceğini, emlak vergilerini gözden geçireceğini duyurdu.

Times Meydanı'nda, gece yarısı yemin ederek göreve başladı. Şehrin ikinci siyahi belediye başkanıdır. Görevdeki ilk gününde belediye binasına metro ile gitti. Metro yolculuğu esnasında bir sokak kavgasına tanık oldu ve 9-1-1'i aradı.

Başkan olduktan kısa bir süre sonra kardeşini işe almak istedi ancak adam kayırmacılıkla suçlandı. New York Çıkar Çatışması Kurumundan kardeşini işe almak için istisnai işlem belgesi istedi. Başta 210 bin dolar ile çalışacağı söylendi ancak tepkiler sonrası sembolik bir ücretle çalışacağı duyuruldu.

Görev süresinin ilk aylarında suç oranlarında önemli bir artış meydana geldi. George Floyd'un öldürülmesinin ardından dağıtılan sivil polis birimini tekrar geri getireceğini açıkladı ve getirdi

ERİC ADAMS ÖZEL YAŞAMI

Adams, hiç evlenmemiştir. Ancak eski kız arkadaşı Chrisena Coleman'dan, Jordan Coleman adında bir oğlu vardır. Oğlu Jordan, Amerikan Üniversitesi mezunu bir tv oyuncusu ve film yapımcısıdır.

2016 yılında kendisine Tip 2 diyabet teşhisi koyulduktan sonra vegan oldu. Diyabet için geleneksel tedaviler yerine bitki bazlı diyeti tercih etmektedir. Ekim 2020'de "Healthy at Last: A Plant-Based Approach to Preventing and Reversing Diabetes and Other Chronic Illnesses" adlı kitabını yayımladı.

ERİC ADAMS OLAYI NE?

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, aralarında yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği iddianame hazırlandı. 57 sayfalık iddianamenin önemli bir bölümünü Türk iş insanları ve en az bir Türk yetkiliyle bağlantılı suçlamalar oluşturuyor.