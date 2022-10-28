Avrasya Tüneli'nde kaza!

Avrasya Tüneli'nde arızalandığı için şoförünün sağ şeride park ettiği kamyonete, arkadan gelen taksi çarptı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
28 Ekim 2022 Cuma, 10:32
Avrasya Tüneli'nde kaza!
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Avrasya Tüneli'nde, 19 Ekim Çarşamba günü 16 ATE 568 plakalı kamyonet arızalanınca, şoförü sağ şeride park etti.

Arkadan gelen 34 TBS 29 plakalı taksi, kamyoneti fark edemeyince arkadan çarptı.

Kazada, ön tarafı ağır hasar alan taksinin şoförü hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle trafik kısa süre aksadı.

Araçların çekilmesi sonrası trafik akışı normale dönerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


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