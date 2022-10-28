Kadıköy'de feci kaza: İETT otobüsü müzenin duvarına çarptı
İstanbul Kadıköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü önce park halindeki araçlara ardından kaldırıma çıkarak müzenin duvarına çarptı.
Feci kaza, 28 Ekim Cuma saat 08.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.
YARALANAN OLMADI
Otobüs müzenin duvarına çarparak dururken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda ve müzenin duvarında hasar oluştu. Zarar gören park halindeki otomobilin sürücüsü haberi alır almaz olay yerine geldi.
"OTOBÜS KİTLENMİŞ, BANA ÖYLE SÖYLEDİLER"
Otomobil sahibi Fatih Bahça "Belediye otobüsü kitlenmiş bana da öyle söylediler. Yeni uyandım geldim. En arkada benim araç vardı. Park halindeydi. Arabaları vurduktan sonra duvara çarpmış" diye konuştu.
Polisin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.
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