Avrupa Hareketlilik Haftası başladı: Türkiye’de başlangıç Eskişehir’den yapıldı

Avrupa Komisyonunca düzenlenen, bu yılki teması “Herkes için hareketlilik” olan Avrupa Hareketlilik Haftası, Eskişehir’de başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jürgis Vilcinskas, Avusturya Büyükelçisi Gabriel Juen ve çok sayıda yurttaş, bu sabah erken saatlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak programın düzenleneceği Ulus Meydanı’na yürüdü. Yaklaşık yarım saat süren yürüyüşe Bando Eses ile birlikte çevredekilerin alkışları eşlik etti.

‘TEMİZ ULAŞIMI YAYGINLAŞTIRIN’

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Vilcinskas, “Avrupa Hareketlilik Haftası’nı burada başlatmak çok önemli. Çünkü Eskişehir bize hareketliliğin geçmişle değil, çocuklarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve büyüklerimiz için yaratmak istediğimiz gelecekle ilgili olduğunu gösteriyor” dedi. Şehrin otobüs, tramvay ve bisiklet ulaşımından övgüyle bahseden Vilcinskas, “Bugün bu tramvaylar şehrinizin gururu. Şimdi yeniden bir cesaret örneği gösterebilirsiniz:

Temiz ulaşımı yaygınlaştırın, elektrifikasyonu benimseyin, güvenli bisiklet kullanımını artırın ve sokakları yeniden insanlara kazandırın” çağrısını yaptı. Vilcinskas ayrıca, hareketliliğin herkes için gerekli olduğunu belirterek, “Şayet bir öğrenci bilet masrafını karşılayamıyorsa; engelli bir yurttaş otobüse binemiyorsa, bir kadın geceleri kendini güvende hissetmiyorsa, hareketlilik bir işe yaramaz. Ve hareketlilik işe yaramadığında, toplum da işleyemez” sözlerini kullandı.

‘ESKİŞEHİR AVRUPA ŞEHRİ’

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce ise, etkinliğe ilçe belediye başkanlarının farklı ulaşım araçlarını kullanarak katıldığını vurgulayarak, “İşte Eskişehir tam da böyle bir şehir. Yayalaştırılan caddelerine değer veren, bisiklet yollarını her yıl artıran, toplu taşımayı sürekli güçlendiren ve tramvayları adeta kuğu gibi şehir merkezinden süzülerek geçen bir şehir. Eskişehir için sıkça kullanılan bir benzetme var: Avrupa’nın vizesiz girilen şehri. Gerçekten de tam bir Avrupa şehri” değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir’in arabasızlaşması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Ünlüce, “2026 yılında pazar günleri ‘Arabasız Bir Gün’ uygulamasını başlatıyoruz. 26 bizim şehrimizin plakası. Bizim için anlamı büyük. Bu nedenle, her pazar günü bazı caddeleri araç trafiğine kapatacağız. Bisikletliye, yayaya yol açacağız. Hep birlikte daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir bir Eskişehir için yürümeye devam edeceğiz” dedi.

ETKİNLİKLER SÜRECEK

Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca Avrupa coğrafyasında olduğu gibi Türkiye’de de farklı şehirlerde etkinlikler düzenleniyor. ‘Arabasız Gün’ olarak belirlenen 21 Eylül’de Ankara’da, Aşkabat Caddesi’nde (Eski 7. Cadde) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve AB Delegasyonu Başkan Vekili Jürgis Vilcinskas’ın katılımıyla ‘Herkes için ulaşım’ yürüyüşü yapılacak.