Avrupa Konseyi gözlem heyetinden bakanlara eleştiri

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi dün Ankara’da yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00
Avrupa Konseyi gözlem heyetinden bakanlara eleştiri
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Türkiye’ye bir grup gözlemci yollayan kongre adına seçim gözlem heyeti başkanı David Eray ile delegasyonun başkan yardımcısı Vladimir Prebilic açıklamalarda bulundu. 

Eray, yüzde 78’lik katılım oranının yüksek bulunduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi. “Kamu kaynaklarının kötüye kullanımı potansiyeline ilişkin konuşan Prebilic ise “Mesela mevcut bakanların kamu görevi nerede sona eriyor ve bu insanların görevi nerede bitiyor bunu ayırt etmek zor” dedi. “Bu seçimlerdeki rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz” diyen Preblic, “Ancak seçimler, keskin biçimde kutuplaşmış ortamda gerçekleşti. Kamu yayıncısı, tüm partilere eşit fırsatlar sunma konusundaki yasal yükümlülüğünü yerine getirmemiştir” diye konuştu. 

‘İDDİANIN TAKİPÇİSİYİZ’

DEM Parti’nin gündeme getirdiği taşımalı seçmen iddialarına yönelik Prebilic, “Türkiye’ye gelmeden önce bu olasılıkla ilgili bilgi almıştık. YSK ile görüştük. Konuyu takipte olacağız” açıklamasını yaptı. Kongre olarak seçim sonrası süreci de takip edeceklerini belirten Preblic, “Seçmenlerin iradesinin kabul edilmesi gerekir. Özellikle de adaylığı uygun görülen ve seçilmiş kişilerin görevlerine başlaması gerekir. Bu yerel seçimler siyasi partilerin seçimle değişebileceğini gösterdi” dedi. 


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