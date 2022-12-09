Avrupa Konseyi'nden Demirtaş açıklaması

09 Aralık 2022 Cuma, 21:11

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 6-8 Aralık toplantısında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş hakkındaki ‘tahliye’ kararının derhal’ uygulanması çağrısı tekrar edildi.

Kararı Twitter üzerinden paylaşan Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“AK Bakanlar Komitesi bir kez daha Selahattin Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesini ve aynı delillerle tekrar tutuklanmasına ilişkin AYM’nin 3 yıldır elinde beklettiği dosyada da AİHM kararındaki 18. madde tespitlerine uygun bir karar verilmesini istedi.”

NE OLMUŞTU?

Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde tutuluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Aralık 2020’de Demirtaş’ın tutuklanması ve mahkeme öncesi göz altında tutulması sürecinde haklarının birçok kez ihlal edildiğine karar vermişti.

AİHM Büyük Dairesi de 22 Aralık 2020’de aldığı kararda, Ankara tarafından temyize götürülen Selahattin Demirtaş kararını onamıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AİHM’in Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin olarak, “AİHM’nin verdiği kararlar bizi bağlamaz” diye konuşmuştu.

Başvuruyu ‘acil süreç’ işleterek öncelikle değerlendiren AİHM, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. maddesinin 3. fıkrasını, özgür seçimlerle ilgili 1. protokolün 3. maddesini ve hakların kısıtlanmasının sınırlarıyla ilgili 18 maddeyi ihlal ettiğine hükmetmişti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, daha önce hem Demirtaş hem iş insanı Osman Kavala hakkındaki kararın derhal uygulanmasını istemişti. Çağrı, Türkiye’den karşılık bulmamıştı.