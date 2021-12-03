Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Kavala cevabı vermesi için 19 Ocak'a dek süre
AİHM kararı uyarınca Osman Kavala'yı serbest bırakmadığı için Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ankara'nın Kavala davasıyla ilgili görüş bildirmesi için 19 Ocak mühletini koydu.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, aktivist iş insanı Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uygun olarak serbest bırakmadığı için Türkiye'ye 'ihlal davası açma niyetini' bildirmeye karar verdiğini açıkladı.
Açıklamada, Konsey'in Ankara'dan davayla ilgili görüşünü 19 Ocak 2022'ye kadar sunmasını istediği belirtildi.
Geçen hafta Türk yargısından Kavala'nın 4 yıldır devam eden tutukluluğunun mahkumiyet olmaksızın uzatılması suretiyle tahliyesi aleyhine karar çıkmıştı.
Video Haberler
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- Bir zam da sigaraya
- Doların düşeceği tarihi açıkladı