Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye Kavala ve Demirtaş uyarısı: İhraç dahil bütün seçenekler gözden geçirilecek

Yayınlanma: 08.06.2023 - 19:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 19:00

bianet’in aktardığına göre Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını denetlemek amacıyla 5-7 Haziran tarihlerinde yaptığı toplantıda vaka bazında alınan kararlarını bugün internet sitesinden yayınladı.

19 ülkeden 38 kararı değerlendiren komitenin değerlendirdiği Türkiye kararları arasında AİHM’in Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala kararları da yer aldı.

Demirtaş ile ilgili kararında, yargılama şöyle tanımlandı:

“Başvuranın, çoğulculuğu bastırmak ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamak gibi bir amaçla, suç işlediğine dair makul şüphe olmaksızın haksız yere tutuklanması; milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ve ardından siyasi konuşmaları nedeniyle cezalandırılmasına yönelik cezai kovuşturma.”

Komite bugünkü kararında, AİHM kararının uygulanmamasından ve Anayasa Mahkemesi’nin Demirtaş kararına dair halen bir karar vermemiş olması nedeniyle üzüntüsünü bildirdi.

Kararda, Demirtaş hakkında tutuklamaya alternatif bir uygulamaya gidilmesi ve derhal tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi; Yüksekdağ hakkında verilen AİHM kararında da benzer gerekçelerle derhal tahliye edilmesi gerektiğine yönelik tedbirin uygulanması gerektiği belirtildi.

Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, Komite kararına dair sosyal medya şu açıklamayı yaptı: “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugünkü kararında, AİHM ve Komite kararlarına rağmen AYM’nin hala karar vermemesini eleştirip, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi. Eylül ayındaki oturuma kadar serbest bırakılmazsa Komite, sonraki adımları değerlendirecek. Komite ayrıca Yüksekdağ Şenoğlu ve Diğerleri kararı uyarınca Figen Yüksekdağ’ın da derhal serbest bırakılmasını istedi.”

KAVALA İÇİN DERHAL SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Komite, Osman Kavala’yla ilgili kararında da, AİHM’in kesin tespitlerine ve kendilerinin de tekrarlanan çağrılarına rağmen tutukluluğun devam etmesine derinden üzüldüklerini bildirdi.

AİHM kararı uyarınca siyasi sebeplerle ve makul bir gerekçe olmaksızın tutuklu bulunan Kavala’nın, temyiz başvurusunun Yargıtay önünde ve tutukluluğuna ilişkin başvurusunun Anayasa Mahkemesi önünde beklediğini hatırlatan komite, Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Kavala’nın tutukluluğu da devam ettiği takdirde eylül ayında toplantıda yeniden görüşülecek.