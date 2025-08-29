Avrupalı belediye başkanlarından 160 gündür tutuklu İmamoğlu’na destek ziyareti: Ortak özgürlük sesi

Avrupa’nın çeşitli şehirlerinin belediye başkanlarının da içinde bulunduğu Eurocities ve B40 Balkan Şehirleri Ağı heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 160 gündür tutuklu bulunan seçilmiş İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için İstanbul’a geldi.

Heyette Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı Jaume Collboni, Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Vasil Terziev, Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Timisoara Belediye Başkanı Dominic Fritz, Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Szilveszter Karácsony, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Arnaud Ngatcha, Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü José Francisco Herrera Antonaya ve Eurocities Genel Sekreteri André Sobczak yer aldı. Saraçhane’deki İBB binasına ziyaret düzenleyen heyet, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın ev sahipliğinde İmamoğlu’na “özel demokrasi ödülü” verdi.

‘İMAMOĞLU MASUMDUR’

Düzenlenen törende konuşan Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni Cuadrado, “Sayın Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, demokrasi için bir aradayız” ifadelerini kullandı. Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma ise konuşmasında, “Ekrem İmamoğlu hapse atıldığında sadece başarılı bir belediye başkanı değil. bir eş ve bir baba da hapse atıldı. Bu gerçekten yürek burkan bir durum” ifadelerine yer verdi. İmamoğlu’nu şahsen çok iyi tanıdığını söyleyen Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomaseviç ise “Şahsi inancım, sayın İmamoğlu’nun masum olduğu yönündedir. Pek çok Avrupa şehrinin belediye başkanının imzalamış olduğu bildirimizde de görüleceği gibi sayın İmamoğlu, tüm Avrupa’daki en saygın belediye başkanlarından biridir” dedi.

BAKANLIK GÖRÜŞTÜRMEDİ

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Avrupa’dan gelen heyetin Silivri’de tutuklu bulunan İmamoğlu’nu ziyaret etme yönündeki taleplerinin Adalet Bakanlığı tarafından reddedildiğini söyledi. Heyet, bunun üzerine Saraçhane’deki programın ardından Silivri’deki Marmara Cezaevi önünde bir basın açıklaması daha yaptı. Silivri’de konuşan Sofya Belediye Başkanı Terziev, “Burası yalnızca bir cezaevi değil, bundan çok daha fazlası. Bu cezaevinin kapıları ve duvarları yalnızca bir adamı değil, İstanbul’da belediye başkanının demokratik yollarla seçmiş milyonlarca vatandaşın iradesini de gasp ediyor. Tam da burada, bu cezaevinin önünde özgürlük için ortak sesimizi en yüksek şekilde duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.