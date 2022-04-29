Avrupa'nın en büyük ekonomisi ilk çeyrekte 'hafif' büyüdü

29 Nisan 2022 Cuma, 11:28

Almanya, Ukrayna'da devam eden savaşın tüm dünyada etkilerini göstermesi ile 2022 yılı büyüme tahminini düşürmüştü.

Alman ekonomisi, savaşın etkilerine bağlı olarak 2022 yılının ilk çeyreğinde mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüme kaydetti. Beklentiler, büyümenin yüzde 0,1 olmasıydı.

2022 ilk çeyrekte GSYH, takvim etkisinden arındırıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyürken ekonomistlerin yüzde 3,6 büyüme beklentilerini aştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) yaptığı açıklamada, "Ukrayna savaşının ekonomik sonuçları Şubat sonundan bu yana kısa vadeli ekonomik kalkınma üzerinde giderek büyüyen bir etkiye sahip" dedi.