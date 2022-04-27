Avrupa'nın en büyük ekonomisi büyüme tahminini düşürdü

27 Nisan 2022 Çarşamba, 17:35

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan kaynaklı kırılganlığı vurgulayarak 2022 yılı için büyüme tahmini yüzde 3.6’dan yüzde 2.2’ye indirdi.

Yapılan revizyonda rekor fiyat artışları ve faaliyetleri durduran belirsizlikler arasında tüketicilerin ve şirketlerin karşılaştığı zorlukları yansıtılıyor. 2023'teki büyüme, yüzde 2,5 olarak tahmin ediliyordu.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck pandemiden 2 yıl sonra savaşın yeni bir yük olarak eklendiğini belirtti.

Almanya’da bu yıl için 39.2 milyar Euro ek bütçe talebi onaylanmıştı.