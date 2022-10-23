Avrupa'nın en büyük kompleksi

23 Ekim 2022 Pazar, 15:19

İstanbul, 16 milyonu aşkın nüfusuyla pek çok ülkeden daha büyük bir şehir. Dünyadaki pek çok metropol gibi İstanbul da beklenmeyen doğa olayları ya da olası afetler gibi risklere sahip. Böylesi durumlarda İstanbullunun mağdur olmaması için İBB, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) üzerinden koordine olabiliyor. Temel ihtiyaçlar olan yeme ve barınmanın söz konusu olması halinde ise İBB Lojistik Merkezi her an teyakkuzda bekletiliyor.

Merkez, tüm enerji ve su kaynakları kesilse dahi 3 gün boyunca tam kapasite çalışmaya devam edebilir.

300 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Başta da belirttiğimiz gibi en önemli görevi olağanüstü durumlarda gıda ve barınma öncelikli acil gereksinimlerin karşılanması olan Lojistik Destek Merkezi; 200 bin kişilik yemek üretimi yapılabilen bir mutfağa sahip. Tüm malzemeler ve personel, her gün 24 saat hazır bekletiliyor. Bunun yanı sıra olası afet hallerinde İBB’ye ait 19 sosyal tesis, 8 itfaiye mutfağı, tır ve çadırları ile günlük 300 bin kişiye sıcak yemek sağlayabilmesi mümkün. Merkezin, Kumanya Üretim Ünitesi’nde ise her gün 32 bin kişilik kumanya hazırlanabiliyor.

SADECE İSTANBUL’A DEĞİL

İBB Lojistik Merkezi’nin bu hizmetleri, sadece İstanbul için değil elbette. Ülkemizin herhangi bir yerinde yaşanan afet bölgelerine hızlı bir şekilde ulaşılıyor, afetzedelerin sıcak yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılanabiliyor. Ayrıca, afet bölgesinde yemek üretimini sağlayabilmek için mobil mutfak, mobil fırın ve mobil büfelerle birlikte personelin afet bölgesinde barınması için de mobil yatakhaneler dahi bulunuyor. İBB Lojistik Merkezi sadece yiyecek içecek değil; çadır, battaniye, seyyar mutfak, seyyar jeneratör gibi tüm ihtiyaçlara anında cevap verebilecek donanıma sahip.

RAMAZAN’DA AŞEVLERİNE İFTARLIK

İBB Lojistik Destek Merkezi, olağan üstü durumlar haricinde ise her gün 16 bin İBB çalışanına, aksatmadan sıcak yemek imkanı sağlıyor. Üretilen yemekler, araçlarla İstanbul genelinde 160 ayrı noktaya dağıtılıyor.

Merkez, Ramazan aylarında ise aşevi hizmeti olan ilçelere iftar yemeği desteği veriyor. Günde yaklaşık 20 bin kişilik iftar yemeği, ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılıyor. Aynı şekilde iftar saatini yolda karşılayan İstanbullular için de kentin 15 ayrı noktasında günlük 15 bin kişilik yemek dağıtımı yapabiliyor.

Son olarak, İBB; Alibeyköy Lojistik Merkezi’nin yanı sıra Anadolu yakasında yer alacak yeni lojistik merkezini de önümüzdeki yıl hizmete alma hazırlığında.