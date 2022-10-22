İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe'den 'sünger şehir' açıklaması

22 Ekim 2022 Cumartesi, 20:11

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından küresel iklim krizine dikkat çekerek Çin'de ortaya çıkan 'sünger şehir' modelinin İstanbul'da nasıl uygulanacağına ve faydalarına dikkat çekti.

Gökçe, "2000'li yılların başında Çin'de ortaya çıkan sünger şehir yaklaşımı; ekolojik altyapı ve drenaj imkanlarını güçlendirerek taşkınları önlemek, şehir ısısını azaltmak, doğal kaynakları korumak ve su kaynaklarını verimli kullanmak için geliştirilmiş yeni bir şehircilik anlayışı" ifadelerine yer verdi.

Sünger şehir modelinin ABD ve Avrupa'daki adlandırmalarını da aktaran Gökçe, "Yağmur sularının yeniden kullanılması, belli havzalarda biriktirilmesi, biyoçeşitliliğin güçlendirilmesi ve ısı adacıkları efektiyle şehir ısısının düşmesi sağlanıyor" ifadeleriyle modelin şehire olan katkısını söyledi.

Artan sıcaklıklar, azalan su kaynakları, yükselen deniz seviyeleri, küresel iklim krizi tüm dünyada şehirleri etkiliyor.



Bu yüzden önümüzdeki dönem yeni bir şehircilik yaklaşımını daha fazla duyacağız: Sünger şehirler nedir, İstanbul'umuzu nasıl ilgilendiriyor, paylaşmak isterim — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) October 22, 2022

'ÇİN'DE ORTAYA ÇIKAN SÜNGER ŞEHİR YAKLAŞIMI' VURGUSU

Gökçe'nin paylaşımları şu şekilde:

Artan sıcaklıklar, azalan su kaynakları, yükselen deniz seviyeleri, küresel iklim krizi tüm dünyada şehirleri etkiliyor.





Bu yüzden önümüzdeki dönem yeni bir şehircilik yaklaşımını daha fazla duyacağız: Sünger şehirler nedir, İstanbul'umuzu nasıl ilgilendiriyor, paylaşmak isterim.





Mesela Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu öncülüğünde, Genel Sekreter Yardımcımız Gürkan Alpay, Çağatay Seçkin ve Yeşil İstanbul tarafından hayata geçirilen 15 yeni Yaşam Vadisi ve sayısız park ve bahçenin değeri de bu konsept içerisinde çok daha iyi anlaşılabilir oluyor. Neden?





2000'li yılların başında Çin'de ortaya çıkan sünger şehir yaklaşımı; ekolojik altyapı ve drenaj imkanlarını güçlendirerek taşkınları önlemek, şehir ısısını azaltmak, doğal kaynakları korumak ve su kaynaklarını verimli kullanmak için geliştirilmiş yeni bir şehircilik anlayışı.

"ISI ADACIKLARI EFEKTİYLE ŞEHİR ISISININ DÜŞMESİ SAĞLANIYOR"

Avrupa'da "yeşil altyapı", Amerika'da "düşük etkili kalkınma" olarak da adlandırılan model ile yağmur sularının yeniden kullanılması, belli havzalarda biriktirilmesi, biyoçeşitliliğin güçlendirilmesi ve ısı adacıkları efektiyle şehir ısısının düşmesi sağlanıyor.





Nasıl? Bugün şehirlerimizde yoğunlaşan beton ve asfalt uygulamalar yağmur sularının toprağa karışmasını, şehir havzasında kalmasını engelliyor. Bu uygulamalarla doğal alanlar yok olurken, şehir ısısı da yükseliyor, bu da daha fazla su kaybına neden oluyor.





Sünger şehir modeli şehrin içerisine yerleştirilen yeşil yağmur toplama alanları, parklar, doğal alanlar, geçirgen kaldırım ve asfalt uygulamaları ile suyun toprakla buluşmasını, yeniden doğal hayata katılmasını sağlıyor. Şehrin su kaybını da azaltıyor.

"ÇÜNKÜ YEŞİL ALANLARIN ARTMASI HEM SU KAYNAKLARINI KORUYOR"

Örneğin Los Angeles’daki uygulamada kaldırım yanında hemen küçük bir ada var, Çin'de şehir hayatına dahil edilen parklarla yeşil havzalar üretiliyor, Pittsburgh yol kenarlarını suyun toplanabileceği yeşil adacıklara ayırıyor. Amaç yağmuru toplamak, toprakla buluşturmak.





Gittikçe artan sayıda şehir neden sünger şehir yaklaşımını benimsiyor? Çünkü yeşil alanların artması hem su kaynaklarını koruyor, hem iklim değişikliğinin yarattığı tahribatı azaltıyor hem de şehir hayatını daha yaşanabilir, daha güzel ve mutluluk verici kılıyor.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELECEK NESİLLERE DOĞAL KAYNAKLARINI KORUYAN BİR ŞEHİR BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"