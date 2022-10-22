İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe'den 'sünger şehir' açıklaması
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, 'sünger şehir' modeliyle ilgili paylaşımda bulunarak İstanbul'da nasıl uygulanacağına dair paylaşımda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından küresel iklim krizine dikkat çekerek Çin'de ortaya çıkan 'sünger şehir' modelinin İstanbul'da nasıl uygulanacağına ve faydalarına dikkat çekti.
Gökçe, "2000'li yılların başında Çin'de ortaya çıkan sünger şehir yaklaşımı; ekolojik altyapı ve drenaj imkanlarını güçlendirerek taşkınları önlemek, şehir ısısını azaltmak, doğal kaynakları korumak ve su kaynaklarını verimli kullanmak için geliştirilmiş yeni bir şehircilik anlayışı" ifadelerine yer verdi.
Sünger şehir modelinin ABD ve Avrupa'daki adlandırmalarını da aktaran Gökçe, "Yağmur sularının yeniden kullanılması, belli havzalarda biriktirilmesi, biyoçeşitliliğin güçlendirilmesi ve ısı adacıkları efektiyle şehir ısısının düşmesi sağlanıyor" ifadeleriyle modelin şehire olan katkısını söyledi.
Artan sıcaklıklar, azalan su kaynakları, yükselen deniz seviyeleri, küresel iklim krizi tüm dünyada şehirleri etkiliyor.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) October 22, 2022
Bu yüzden önümüzdeki dönem yeni bir şehircilik yaklaşımını daha fazla duyacağız: Sünger şehirler nedir, İstanbul'umuzu nasıl ilgilendiriyor, paylaşmak isterim
'ÇİN'DE ORTAYA ÇIKAN SÜNGER ŞEHİR YAKLAŞIMI' VURGUSU
Gökçe'nin paylaşımları şu şekilde:
- Artan sıcaklıklar, azalan su kaynakları, yükselen deniz seviyeleri, küresel iklim krizi tüm dünyada şehirleri etkiliyor.
- Bu yüzden önümüzdeki dönem yeni bir şehircilik yaklaşımını daha fazla duyacağız: Sünger şehirler nedir, İstanbul'umuzu nasıl ilgilendiriyor, paylaşmak isterim.
- Mesela Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu öncülüğünde, Genel Sekreter Yardımcımız Gürkan Alpay, Çağatay Seçkin ve Yeşil İstanbul tarafından hayata geçirilen 15 yeni Yaşam Vadisi ve sayısız park ve bahçenin değeri de bu konsept içerisinde çok daha iyi anlaşılabilir oluyor. Neden?
- 2000'li yılların başında Çin'de ortaya çıkan sünger şehir yaklaşımı; ekolojik altyapı ve drenaj imkanlarını güçlendirerek taşkınları önlemek, şehir ısısını azaltmak, doğal kaynakları korumak ve su kaynaklarını verimli kullanmak için geliştirilmiş yeni bir şehircilik anlayışı.
"ISI ADACIKLARI EFEKTİYLE ŞEHİR ISISININ DÜŞMESİ SAĞLANIYOR"
- Avrupa'da "yeşil altyapı", Amerika'da "düşük etkili kalkınma" olarak da adlandırılan model ile yağmur sularının yeniden kullanılması, belli havzalarda biriktirilmesi, biyoçeşitliliğin güçlendirilmesi ve ısı adacıkları efektiyle şehir ısısının düşmesi sağlanıyor.
- Nasıl? Bugün şehirlerimizde yoğunlaşan beton ve asfalt uygulamalar yağmur sularının toprağa karışmasını, şehir havzasında kalmasını engelliyor. Bu uygulamalarla doğal alanlar yok olurken, şehir ısısı da yükseliyor, bu da daha fazla su kaybına neden oluyor.
- Sünger şehir modeli şehrin içerisine yerleştirilen yeşil yağmur toplama alanları, parklar, doğal alanlar, geçirgen kaldırım ve asfalt uygulamaları ile suyun toprakla buluşmasını, yeniden doğal hayata katılmasını sağlıyor. Şehrin su kaybını da azaltıyor.
"ÇÜNKÜ YEŞİL ALANLARIN ARTMASI HEM SU KAYNAKLARINI KORUYOR"
- Örneğin Los Angeles’daki uygulamada kaldırım yanında hemen küçük bir ada var, Çin'de şehir hayatına dahil edilen parklarla yeşil havzalar üretiliyor, Pittsburgh yol kenarlarını suyun toplanabileceği yeşil adacıklara ayırıyor. Amaç yağmuru toplamak, toprakla buluşturmak.
- Gittikçe artan sayıda şehir neden sünger şehir yaklaşımını benimsiyor? Çünkü yeşil alanların artması hem su kaynaklarını koruyor, hem iklim değişikliğinin yarattığı tahribatı azaltıyor hem de şehir hayatını daha yaşanabilir, daha güzel ve mutluluk verici kılıyor.
"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELECEK NESİLLERE DOĞAL KAYNAKLARINI KORUYAN BİR ŞEHİR BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"
- İşte bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir kalkınma için çevresel yönetim anlayışı içerisinde yeşil alanlarımızı arttırmak, güzel İstanbul'umuzu beton egemenliğinden kurtarmak, gelecek nesillere doğal kaynaklarını koruyan bir şehir bırakmak için çalışıyor.
- Sünger şehir yaklaşımını ve Berlin gibi önemli bir şehirdeki uygulamasını görmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz. Güzel İstanbulumuz çağı takip eden, yeni uygulamaları şehre kazandırmaya çalışan bir yönetim anlayışı ile çok daha güzelleşiyor.
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