Avukat Bahadır Şeker: ‘Akli dengesi olmayan kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı’

Avukat Bahadır Şeker, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gözaltına alınan bir şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığını açıkça belli eden beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Şeker, gece saatlerinde gittiği karakolda yaşananları şöyle aktardı:

“Gece karakola gittim. Bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmış. Oturduğumuzda işin aslı ortaya çıktı. ‘Cumhurbaşkanı ile görüşmeye Kısıklı’ya gittim. Sarıyer'e geçtim, orada yoktu, kendisine durumu anlatamadım’ dedi. Ardından gözümün içinde çip olduğunu, bu çiple herkesi yüz taramayla görebildiğini, onu yönlendiren başka güçler olduğunu söyledi. ‘FETÖ metö hikâye, hepsi yalan. Asıl burada 3 harflici hocalar var’ diye defalarca tekrar etti.”

“İFADE DAHİ ALINMADAN TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ”

Avukat Şeker, bu ifadeler üzerine kişinin akli dengesinden şüphe ederek süreci hukuki zemine taşıdığını belirtti:

“Dedim ki, burada akıl sağlığı ile ilgili ciddi bir problem var, şu anda ifadesinin bile alınmaması gerekir. Sorgu zaptına bu şüpheyi yazdırdım. Ancak savcılık zaptında kişi ifadesi bile alınmadan tutuklamaya sevk edildi. Ve iki saniye önce tutuklandı.”

Olayı “Türkiye’nin özeti” sözleriyle değerlendiren Şeker, hukuki süreçlerin sağlıklı işlemediğine dikkat çekti.