Ayşenur Arslan'ın avukatı Celal Ülgen Cumhuriyet'e konuştu!
Gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan'ın avukatı Celal Ülgen Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Ülgen, "Dünkü programda sarf ettiği cümleler nedeniyle 'terörü övme' suçlamasıyla gözaltına alındı" dedi.
Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV'deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan'ın avukatı Celal Ülgen, Cumhuriyet'e konuştu.
Avukat Celal Ülgen, "Dünkü programda sarf ettiği cümleler nedeniyle 'terörü övme' suçlamasıyla gözaltına alındı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
NE OLMUŞTU?
Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve hedef gösterilmişti.
Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"
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