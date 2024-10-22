Avukat Dilek Ekmekçi'ye tahliye
FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla hapis istemiyle tutuklu yargılanan avukat Dilek Ekmekçi, ilk duruşmada tahliye edildi.
ETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan avukat Dilek Ekmekçi, ilk duruşmada tahliye edildi.
Ekmekçi'nin duruşmaya gelen çok sayıda avukat meslektaşı, tahliye kararı sonrası mahkeme önünde "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı.
Etiketler: #dilek ekmekçi
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