Avukat Dilek Ekmekçi'ye tahliye

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla hapis istemiyle tutuklu yargılanan avukat Dilek Ekmekçi, ilk duruşmada tahliye edildi.

Avukat Dilek Ekmekçi'ye tahliye
Abone Ol google-news
Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 22.10.2024 - 14:26

ETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan avukat Dilek Ekmekçi, ilk duruşmada tahliye edildi.

Ekmekçi'nin duruşmaya gelen çok sayıda avukat meslektaşı, tahliye kararı sonrası mahkeme önünde "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı.


Etiketler: #dilek ekmekçi

İlgili Haberler

Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı

Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı
Tevfik Ertürk’ün mezarına zarar verdiği iddiasıyla Dr. Dilek Ekmekçi'ye dava açıldı

Tevfik Ertürk’ün mezarına zarar verdiği iddiasıyla Dr. Dilek Ekmekçi'ye dava açıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler