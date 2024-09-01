Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı

Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:34

Güncelleme: 01.09.2024 - 09:34

Ekmekçi için avukatlar birçok paylaşımda bulunurken, Yenilik Partisi Sözcüsü Doç. Dr. Kemal Çiftçi de "Av. Dilek Ekmekçi'nin ofisinde arama yapıldığı ve gözaltı işlemi yapıldığı yönünde bilgilendirildik. Detayları halihazırda bilmemekle birlikte, sosyal medya paylaşımları ve önemli iddiaları sebebiyle, muhtedir çevrelerin gözdağı verme maksatlı bir işlemi olmamasını temenni ediyorum" diye yazdı.

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI'NIN ÖNDE GELEN İSİMLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları'nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu.