Avukat Ersan Şen'den tepki çeken talep: Firari müteahhitlerin tutuklanmaması için güvence istedi

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:16

Güncelleme: 07.02.2024 - 11:16

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, depremzedelerin adalet arayışı sürüyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Gaziantep'de 51 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhitleri Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever'in avukatlığını medyada tanınan hukukçu Ersan Şen üstlendi. Firari durumda bulunan Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever kardeşler yurt dışına kaçtı. Şen, müvekkilleri hakındaki tutuklama kararının kaldırılmasını talep etti.

BİNANIN KOLONLARI EKSİKMİŞ

51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı hakkında 30 Mayıs 2023’te hazırlanan bilirkişi raporunda, “Belediyeye verilen mimari projeyle statik proje uyuşmadığı, zemin kattaki iki dükkanın statik projede yer almadığı, İki dükkan üzerine kaçak asma kat yapıldığı, bir kolunun hiç inşa edilmediği ve bir kolonun enkazda bulunamadığı” ifade edildi.

22 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bilirkişi heyeti müteahhidin gerekli özeni göstermemesinden ve ruhsata aykırı bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğuna vurgu yaptı. Müteahhitler Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever kardeşler hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Savcılık, müteahhit Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever’i şüpheli olarak çağırdı.

SKANDAL TALEP

Müteahhitlere açılan davanın ikinci duruşmasına katılan Şen, firari olan müvekkillerinin korktuğunu belirterek “Tutuklamaya yönelik yakalama emri insanları korkutur. Bu insanların burada olamamaları tutuklamaya yönelik yakalama emri nedeniyledir” dedi. Şen ayrıca “Sever kardeşler hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını veya mahkemece müvekkillere güvence verilmesini” talep etti.

MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme ise Ersan Şen’in bu talebini reddetti ve gerekçesini de şu şekilde açıkladı:

“Soruşturma aşamasında haklarında gözaltı kararı verilmesiyle yurtdışına kaçtıkları tespit edildi. Savunma yapmaktan kaçındılar ve haklarındaki yargılamayı sürüncemede bıraktılar…”



