İhaleler yine aynı adrese gitti: Eski imam yeni müteahhit oldu!

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

Esenler Belediyesi, 19 Aralık 2023’te araç kiralamak için iki ihaleye çıktı. İhalelerin birinin bedeli 41 milyon 827 bin TL, diğerinin bedeli ise 20 milyon 660 bin TL. Sarılar İnşaat’ın ortaklarından Ahmet Sarı AKP ile ticari ilişkileriyle dikkat çekiyor.

AKP’nin yönetimindeki Sancaktepe Belediyesi, 22 Aralık 2023’te park tadilatı ve yeni park yapımı için ihaleye çıktı. Söz konusu ihaleyi 59 milyon 887 bin TL’ye Osmanoğlu Peyzaj İnşaat Şirketi aldı. Abdulkadir Yıldırım yönetimindeki şirket bugüne dek 103 milyon 743 bin TL’lik 6 kamu ihalesi aldı. Yıldırım’ın siyasete atılmadan önce imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

İlkelim İnşaat Turizm Peyzaj şirketi aldığı her iki ihalenini birini Eyüpsultan Belediyesi’nden aldı. Şirketin belediyeden aldığı ihalelerin toplamı 13.

Arnavutköy Belediyesi 3 Ocak’ta spor organizasyonu hizmeti alımı için ihaleye çıktı. İhaleyi 27 milyon 173 bin TL’ye İstanbul Ajans Turzim Organizasyon şirketi aldı. Söz konusu şirketin kurucuları arasında AKP’ye yakın Mustafa ve Muhammed Yolvaç kardeşler yer alıyor.

MHP’li Silivri Belediyesi ise 27 Kasım’da Silivri Gençlik ve Kültür Merkezi yapımı için ihaleye çıkmıştı. Söz konusu ihaleyi 168 milyon 108 bin TL’ye MTE Yapı Ticaret Anonim Şirketi aldı. Şirket ortakları arasında eski AKP Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Talha Enis de yer alıyor.