Avukat Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt: 'Gözaltı süremde içmedim'

Şeriat hakkındaki paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un 'gözaltı sırasında 5 dakika izin isteyip rakı içtiği' iddiası gündem olmuştu. Altun, söz konusu haberlere açıklık getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:11
Avukat Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt: 'Gözaltı süremde içmedim'
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Şeriat hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un gözaltı sürecinde yaşadıklarını gazeteci Fatih Altaylı anlatmıştı.

Altaylı, gözaltına alınmadan önce Altun'un "Ben bir 5 dakika izin istedim kendime. Bir rakı koydum oturdum onlar diyor görevini yaparken ben de bir kadeh rakı içtim" dediğini aktarıp "Rakısını koyduktan sonra ağlamaya başlamış" iddiasında bulunmuştu.

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Fatih Altaylı, Feyza Altun'un gözaltı anlarını anlattı: 'Rakı içip ağlamış'

Fatih Altaylı, Feyza Altun'un gözaltı anlarını anlattı: 'Rakı içip ağlamış'

Altaylı'nın aktardığına göre, gözaltı için Altun'un evinin kapısında 15 polis ile bir savcı bekliyordu.

Altaylı, Altun'ın gözaltı işlemi için gelenlere "O kadar kalabalığa gerek yok, bir yere kaçacak halim de yok niçin devletin imkanlarını benim gibi minicik kadın için bu kadar seferber ettiniz? Çağırsanız da gelirdim" dediğini aktardı.

Altaylı'nın anlattıklarına göre Altun polislere "Merak etmeyin, korkudan veya başka bir şeyden değil üzüntüden ağlıyorum. Bu olayın oluş biçimi beni gücendirdi. Bu yapılan bana karşı bir ayıp değil, hukuka karşı, adalete karşı bir ayıp. O yüzden gücendim biraz" dedi.

FEYZA ALTUN O HABERLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Söz konusu iddiaların sosyal medyada da gündem olmasının ardından; avukat Feyza Altun’dan bir açıklama geldi.

X hesabından haberlere açıklık getiren Altun, gözaltı süresi başladığından itibaren içki içmediğini, gözaltı öncesinde evde tek olduğu sırada içtiği aktardı.

Altun’un açıklaması şu şekilde:

“Değerli arkadaşlar;

Geçirdiğim soruşturma ile alakalı olarak söylemem gerekenleri fazlasıyla söyledim zaten. Ayrıca dün ifademi de verdim. Bu sebeple bu aşamada tekrar bir açıklama yapmama kararı aldım.

Ancak aşağıdaki haberler, bir yanlış anlaşılmanın sonucu olduğu için düzeltmek istedim.

Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim. Böyle bir iletişim kazası oldu sanıyorum. Polisler geldiği sırada ben evde bi tek rakı içiyordum dedim. Gözaltı sürem başladığı anda içki falan içmedim.

Zaten takdir edersiniz ki böyle bir şey mümkün de değil. Görevli memur arkadaşları da zor altında bırakacak bir durum oluşacağından konuyu düzeltmek istedim.”


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