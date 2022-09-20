Avukat Hüseyin Ersöz, Balyoz kumpasını anımsattı: Davalarda kaygı verici benzerlik

20 Eylül 2022 Salı, 04:00

Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 102 emekli amiral dün üçüncü kez daha hâkim karşısına çıktı. Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, esas savcı mazeretli olduğundan geçici görevli savcı mütalaa okunması için süre talebinde bulundu. Talebi uygun bulan mahkeme, davayı 7 Ekim 2020 tarihine erteledi. Alınan kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Av. Hüseyin Ersöz, bu tarz değişikliklerin yargı sürecinde soru işaretleri yaratacağına dikkat çekti. “Balyoz davasında da esasa ilişkin mütalaa öncesi savcı değişikliği yapılmış ve savcının yalnızca Balyoz davasında görevlendirildiği ortaya çıkmıştı” diyen Ersöz, şunları söyledi:

“Bu tarz gelişmeler siyasi yargılamalarda olağan durumlar değildir ve adil yargılamaya gölge düşürmektedir. Emekli amirallerin yargılandığı davada da esasa ilişkin mütalaa öncesinde savcının mazeret sunması, sonrasında da mahkeme başkanının “Yargılamayı ekim içinde bitirmek istediğini” söylemesi, Balyoz davasındaki süreçle benzeşen durumlardır. Mahkemenin davaya ilişkin adil karar vermesine yönelik oluşan kaygı ve soru işaretleri de bu yapılanların sonucudur.”

İlgili davada yargılanan Emekli Koramiral Can Erenoğlu ise “Montrö Bildirisi” adının “darbe” algısına hizmet ettiği ve yapılan açıklamanın “Emekli Amirallerin Duyurusu” olduğunu belirtirken duruşmanın görüldüğü günün Gaziler Günü olduğunu ve 102 emekli amiral arasında en az 10 gazi amiral bulunduğunun altınız çizdi.

İKİ AMİRAL YAŞAMINI YİTİRDİ

104 amiral ve bir generalin (Eski Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan) yargılandığı dava sürecinde Emekli Tümamiral Orhun Özdemir ve Emekli Tuğamiral Raif Naldemir yaşamını yitirdi.