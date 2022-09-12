Emekli Tümamiral Gürdeniz, Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Gemiye ateş haydutluktur'

12 Eylül 2022 Pazartesi, 02:55

Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, önceki gün Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı “Anatolian” adlı gemiye taciz ateşi açtı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bildirim üzerine olay yerine iki Türk Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Botlarının olay yerine gitmesiyle de Yunan unsurlarının bölgeyi terk ettiği öğrenildi. Diplomatik kaynaklar ise Ankara’nın olayı protesto ettiğini bildirerek derhal araştırılmasının talep edildiği ifade edildi. Öte yandan geminin, 2010 tarihinde İsrail tarafından saldırıya uğrayan ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, açık deniz alanında sorgusuz sualsiz ateş açılmasının uluslararası deniz hukuku ve silahlı çatışma hukuku ile izah edilemeyecek şekilde büyük bir skandal olduğuna dikkat çekti. “Bunu ancak bir haydut bir devlet yapabilir” diyen Gürdeniz, “Türkiye’nin ve Komoros hükümetinin ‘açık denizlerin serbestliği’ ilkesine açık bir saldırı olarak cezai yaptırım uygulanması için her türlü hukuki yola başvurması gerekir. Şartlar ne olursa olsun silahsız bir ticaret gemisine bayrak devleti izni ve kaptan rızası olmadan bırakın ateş açılmasını gemiye çıkma bile yapılamaz. Bunun şartları var. Bu şartların hiçbiri oluşmamıştır” dedi.

"TERÖRİZM"

Şartların hangi durumda oluşabileceğini anlatan Gürdeniz, “Bir devlet kendi karasularında geçiş esnasından ‘dur’ talebinde bulunup gemi durmazsa, gemiyi durdurabilmek için harekete geçebilir. Ancak sadece geminin önüne doğru ateş açılabilir. Burada yaşanan olayda köprü üstüne doğru ateş açıldığı söyleniyor. Hem de açık sularda. Bu resmen terörizmdir, resmen haydutluktur” diye konuştu.

Olayın çok ciddi olduğunu aktaran Gürdeniz, “Batı her durumda ‘hukuk ve kural temelli’ dünya düzeni der. Buyurun kural temelli dünya düzenini bozan dünyanın en büyük deniz ticaret filosuna sahip haydut bir devlet. Türkiye bu hukuksuzluğun peşini asla bırakmamalı, şartlar ne olursa göz yummamalıdır” ifadelerini kullandı.

2020’DE YANIT VERİLMEDİ

Kasım 2020’de Türk bayraklı kargo gemisine Yunan komutan idaresindeki Alman fırkateyninden hukuk dışı müdahale edilmişti. Gürdeniz bu olayı anımsatarak “Geminin komandoları, Yunan amiralin emri ile gemiye çıkmıştı. Büyük bir skandaldı. Tarihimizde ilk defa açık deniz alanında Türk bayraklı bir ticaret gemisine devletin izni ve onayı olmadan çıkılmıştı. O dönemde hem masada hem sahada bunun hesabı sorulacak denmişti. Ancak hiçbir şey yapılmadı. Şimdi de benzer bir durum olmamasını diliyorum” dedi.

MİÇOTAKİS: DAYILIK YOK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" ve "Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse o dille konuşuyoruz" ifadelerine cevap verdi ve "Ben de onların anlayacağı dilde kendilerine, Yunanistan'da dayılıklara geçit yok diyorum" dedi. Miçotakis, "Dayılık yok" ifadesini Türkçe kullandı.

