Avukat Mehmet Pehlivan’a özel ‘kırmızı’ bölüm

İddianamede benzer şekilde yazılan bir başka bölüm bulunmuyor.

Islak imzalı orijinal iddianamede ise aynı sayfaların siyah renkle yazıldığı görülüyor.

‘TEHDİT EDİYOR’

İlgili bölümde, Pehlivan’ın “örgütün hukuk yapılanması sorumlusu” olduğu iddia ediliyor.

Şüpheli ifadelerinden hareketle Pehlivan vasıtasıyla “örgütün faaliyeti” hakkında bilgi vermek isteyen kişilerin “üstü örtülü tehdit edilerek” ifadelerinden vazgeçirilmek istendiği öne sürülüyor.

Savcılığın iddiasına göre, Mehmet Pehlivan tarafından organize edilen “hukuk ayağı” cezaevindeki şüpheliler üzerinde baskı kurdu. İddianamede, söz konusu baskı iddiasının amacının, “şüphelilerin ifade vermesini engellemek” ve “örgütün yapısının korunmasını sağlamak” olduğu ileri sürüldü.

İddianamede, “Pehlivan isimli şahıs tarafından organize edilen hukuk ayağının şüpheliler üzerinde baskı kurdukları ve olay hakkında bildiklerinin anlatılmasının engellendiği, buna istinaden de örgütün yapısının korunmasının amaçlanmış olabileceği anlaşıldığı” ifadeleri yer aldı.