Avukat, müteahhidi 'Google Earth' ile çürüttü

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

Bir dönem C blokta oturan ve binada gelini ve yeğenlerini kaybeden Subaşı, savcılık süreci başlamadan mahkeme aracılığıyla karot örneği aldırdı. Sonuçları savcılığa iletti. Beton yerine kum ve taş çıkan binanın müteahhidi kendisini “C blok inşaatını 4. kattayken devraldım” sözleriyle savundu. Bunun üzerine Subaşı, Google Earth görüntülerinden apartmanın C blok inşaatına iddia edilen dönemde başlanmadığını ortaya çıkardı.

Cumhuriyet’e konuşan Subaşı, karot işleminde kullanılacak sağlam örnek bulunamadığı için testin saatlerce yapılamadığına dikkat çekerken, “1997 yılında iskânı alınan bina için 2010 yılına kadar ruhsat yenileme başvurusu yapılmış. Buna rağmen bina hem 1975, hem 1998, hem 2007 yönetmeliği dikkate alınmadan yapılmış” dedi.

C blokun yıkılmasında müteahhidin arsa sahibine en çok daire verdiği blok olmasının payı olduğuna değinen Subaşı, şunları söyledi:

“Deprem bölgesinde adeta kumdan ev yapmak, taksirle değil kasten adam öldürme suçunun işlenmesidir. Belediyesinden müteahhidine kadar tüm sorumlular, 82 kişi için ayrı ayrı müebbet suçundan yargılanmalılar. Yapı denetimini de bizzat devletin bağımsız ekipleri yapmalı ve gerekirse bu konuda yasada değişiklik yaparak bu işlemlerde rüşvet suçuna ağır yaptırım uygulanmalı.”