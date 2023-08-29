Münevver Karabulut cinayetinde bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı: Ailenin ilk avukatı konuştu...

Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:03

Güncelleme: 29.08.2023 - 11:04

Münevver Karabulut cinayeti, aradan geçen 14 yıl sonra Garipoğlu ailesinin evde cinayetinin işlendiği kanepede poz verip sosyal medyada paylaşmasıyla ve beraberinde kimi dikkat çeken paylaşımlarla bir kez daha gündeme geldi.

Türkiye'nin aylarca konuştuğu cinayete ilişkin gün yüzüne çıkmamış ayrıntıları Karabulut ailesinin ilk avukatı Faruk Zorba, yıllar sonra tv100'den Devrim Tosunoğlu'na anlattı.

3 bölümden oluşan röportaj dizisinin ilk bölümünde Zorba, cinayetin işlenmesinin ardından silindiği ifade edilen kamera kayıtlarına 1 ay sonra nasıl ulaştığını paylaştı.

"30 GÜN SONRA SİLİNMİŞ OLMASI GEREKEN KAMERA KAYITLARINA ULAŞTIM"

Avukat Zorba, üzerinden 30 gün geçtiği için silindiğini düşündüğü kamera kayıtları görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyerek, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Cinayet sonrasında olayın yaşandığı evin oraya defalarca gittim ve orada güvenlik kameralarını gördüm. Uzman bir arkadaş bekçi kulübesinde bilgisayara bağlı görüntüleri izliyordu. Ardından uzman arkadaş yanıma gelerek o gün eve giriş ve çıkış kayıtlarının bulunduğu tüm görüntülerin bilgisayarda olduğunu söyledi. Üzerinden 30 gün geçtiğinden silinmiş olması gereken kamera kayıtlarını görünce şaşırdım."

"KAMERALARDAN EVİN GÜVENLİK KAMERALARI VE TÜM HAREKETLİLİĞİ GÖRÜLÜYOR"

"Bana aktarılana göre, cinayetin işlenmesinin ardından 4 gün sonra 7 Mart 2009 tarihinde birisi görüntüleri kaydetmeye çalışmış ama bilgisayarın disk okuyucusu bozuk olduğundan kaydedememiş. Güvenlik kamerası görüntülerinden evde ne kadar hareket varsa görülüyor."

"ALIŞILMAMIŞ BİR KATİL PROFİLİ"

Haber dosyasının ilk bölümünde Faruk Zorba şunları ifade etti:

"Ortada çok farklı, alışılmamış katil profili var. Önce onu tanımanız gerekiyor tabi ki. Daha olayı anlayamamışız biz. Ne olduğunu bilmiyoruz.

Ben olay yerine de gittim defalarca. Orada güvenlik kameralarını gördüm. Yok denen, kırık denen kameraları araştırdım. Cinayetten 35 gün sonra uzman arkadaş çalışıyordu. O çalışmasına devam ediyor. Sonra yanıma geldi, 'Abi bir şey konuşabilir miyiz. Abi çok önemli bir şey buldum...' O günkü görüntülerin hepsi var bilgisayarda. Ayın 7'sinde birisi bu görüntüleri kaydetmeye çalışmış, bilgisayarın CD yazıcısı bozuk olduğu için kaydedememiş. Hemen dedim sen görüntüleri al. Biraz oyalanalım burada, gidip inceleyelim. Orada 4 saatlik görüntü vardı.

O evde gün içerisinde ne kadar hareket varsa, önce Nida Bey (Cem'in Babası) sonra annesi kız kardeşleriyle çıkıyor. Sonra Cem çıkıyor. Bir taksiye biniyor. 15- 20 dakika sonra elinde beyaz poşetle geliyor tekrar çıkıyor. Daha sonra da Münevver'le geliyor eve."

OLAY GÜNÜ DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

Güvenlik kamerası kayıtlarından görüldüğü kadarıyla cinayet günü yaşananlar dakika dakika şöyle gerçekleşti:

10.20: Baba Garipoğlu evden ayrılıyor.

11.04: Anne Garipoğlu kızlarıyla evden çıkıyor.

12.47: Cem Garipoğlu testere almaya gidiyor.

13.08: Cem Garipoğlu elinde beyaz bir poşetle geri geliyor.

15.20: Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu ile siteye geliyor.

18.30: Cem Garipoğlu, bavul ve gitar kutusuyla villadan ayrılıyor.

19.00: Öğretmen derse geliyor.

19.20: Anne Garipoğlu tekrar eve geliyor.

20.30: Cem Garipoğlu cesedi Etiler'deki çöp konteynerine bırakıyor.

21.45: Cem Garipoğlu eve dönüyor.

23.01: Baba Garipoğlu eve geliyor.

23.46: Baba ve oğul evden çıkıyor.

23.50: Polis villaya geliyor.

23.57: Baba Garipoğlu eve dönüyor, polisleri görünce uzaklaşıyor.