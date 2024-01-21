Avukat Rezan Epözdemir'den, Pınar Gültekin'i hedef alan paylaşımlara ilişkin açıklama: 'Hukuki yollara başvuracağız!'

Katil Cemal Metin Avcı tarafından acımasızca katledilen Pınar Gültekin'e ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama geldi. Sosyal medyadaki 'insanlıkla örtüşmeyecek' paylaşımlara değinen Epözdemir, hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 22:03
Avukat Rezan Epözdemir'den, Pınar Gültekin'i hedef alan paylaşımlara ilişkin açıklama: 'Hukuki yollara başvuracağız!'
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Muğla’da, katil Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’e dair kaynağı belirsiz iddialar ortaya atılmıştı.

Gültekin’i hedef alan paylaşımlara ilişkin son olarak Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’den açıklama geldi.

“HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Epözdemir, ‘vicdan ve insanlıkla örtüşmeyecek, bu cinayeti meşrulaştıracak paylaşımlar’ hakkında hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

X hesabından paylaşım yapan Epözdemir, “Bugün bu ve benzeri hesaplardan organize bir şekilde hayatının bağarında diri diri yakılarak katledilen Pınar Gültekin için vicdan ve insanlıkla örtüşmeyecek, bu cinayeti meşrulaştıracak paylaşımlar yapıldığını müşahade ettik. Bu paylaşımları yapanlar hakkında emsal mahiyette cezalandırılmaları için gerekli hukuki yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı.



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