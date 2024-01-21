Avukat Rezan Epözdemir'den, Pınar Gültekin'i hedef alan paylaşımlara ilişkin açıklama: 'Hukuki yollara başvuracağız!'
Katil Cemal Metin Avcı tarafından acımasızca katledilen Pınar Gültekin'e ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama geldi. Sosyal medyadaki 'insanlıkla örtüşmeyecek' paylaşımlara değinen Epözdemir, hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.
Muğla’da, katil Cemal Metin Avcı tarafından vahşice
katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’e dair kaynağı belirsiz iddialar
ortaya atılmıştı.
Gültekin’i hedef alan paylaşımlara ilişkin son olarak
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’den açıklama geldi.
“HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”
Epözdemir, ‘vicdan ve insanlıkla örtüşmeyecek, bu cinayeti
meşrulaştıracak paylaşımlar’ hakkında hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.
X hesabından paylaşım yapan Epözdemir, “Bugün bu ve benzeri
hesaplardan organize bir şekilde hayatının bağarında diri diri yakılarak
katledilen Pınar Gültekin için vicdan ve insanlıkla örtüşmeyecek, bu cinayeti
meşrulaştıracak paylaşımlar yapıldığını müşahade ettik. Bu paylaşımları
yapanlar hakkında emsal mahiyette cezalandırılmaları için gerekli hukuki
yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı.
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