Avukat Ruşen Gültekin dikkat çekti: ‘Yetkileri azaltılan Sayıştay halkın parasını denetlemiyor’

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 08:10

Kahramanmaraş’taki iki depremin ardından 10 ilde binlerce kişi yaşamını yitirirken on binlerce kişi ise yaralandı. 10 ilde ciddi şekilde maddi ve manevi hasarlar meydana gelirken “deprem vergisi” konusu yeniden gündeme geldi. Birçok yurttaş sosyal medya üzerinden “Deprem vergilerimiz nerede” dedi. Eski cumhuriyet savcısı avukat Ruşen Gültekin, konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

Avukat Gültekin, halkın parasını denetleme yetkisi bulunan Sayıştay’ın 2012 yılında yetkilerinin azaldığına vurgu yaparak “Sayıştay Kanunu’nun 2012 yılında 78. maddesini değiştirmişler ve bir küçük zekâ oyunu yapmışlar. Önceden ilgili denetçi tarafından doğrudan Sayıştay dairesine bildirim yapılırken bu değişiklikten sonra suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde ilgili denetçiler deliller tespit ederek Sayıştay Başkanlığı’na bildiriyor. Önceden denetçi daireyi bildirirken bu sefer önce başkanlığa bildiriyor. Önceden makul şüphe yeterken artık yeterli şüphe aranıyor. Oysa Sayıştay Dairesi’nin bir savcı gibi ifade alma, bilirkişi raporu alma, tanık dinleme gibi yetkileri yok. Makul şüpheyle Sayıştay denetçisinden gelen denetim raporu ‘yeterli şüphe yok’ diyerek savcılığa gönderilmeyebiliyor. Suç duyurusu yapma yetkisi var. Ancak bu yetkisi aslında kullanılamaz hale getirilmiş. Sayıştay sessizce çalışamaz hale getirildi” dedi.

"SAYIŞTAY’DAN KORKARLARDI"

Gültekin sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Eskiden nasıldı? Tüm devlet organları Sayıştay’dan korkuyordu. Bu denetim sonucunda suç duyurusunda bulununca kişiler yıllarca yargılanıyor belki de mesleğinden oluyordu. Şimdi 2012’de bu yetkileri kaldırınca ne oldu? Sayıştay sadece raporuna yazıyor suç duyurusunda bulunmuyor. O zaman ne oldu? Bir işe yaradı mı? Bir kitapçık oldu. Paramızı denetleyecek Sayıştay gibi devlet denetleme organlarının siyasetten uzak tutulması gerek. Sayıştay son derece güçlü bir kurumdur. Sayıştay devlet adına denetim yapacak, tüm tasarrufu o sağlayacak. Cumhuriyet savcısı da siyasetten arınmış olacak. İlgililer hakkında soruşturma açacak ve kimse kafasına göre iş yapamayacak.”

