Yayınlanma: 17.04.2025 - 14:32

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:32

Silivri'de tutuklu olan insan hakları avukatı, Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı, sekiz yıl sonra tahliye edildi. Kozağaçlı, yeniden gözaltına alındı. Peki, Avukat Selçuk Kozağaçlı kimdir nereli? Selçuk Kozağaçlı neden gözaltına alındı?

SELÇUK KOZAĞAÇLI KİMDİR?

1998’den beri avukatlık yapan Kozağaçlı, Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) eski Genel Başkanı. Soma maden faciası (2014), Berkin Elvan davası, Suruç bombalı saldırısı (2015) ve KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın davaları gibi toplumsal ve siyasi içerikli davalarda mağdurları temsil etti. İnsan hakları, ifade özgürlüğü ve sosyal adalet konularındaki mücadelesiyle tanındı. Türkiye Barolar Birliği ve Avusturya Barolar Birliği İnsan Hakları Ödülleri gibi ödüller aldı.

NE OLMUŞTU?

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, tutuklu olduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan 8 yıl sonra dün akşam saatlerinde tahliye edildi. Kozağaçlı'nın tahliyesi ÇHD'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur" notu ile duyuruldu.

Paylaşılan videoda, cezaevinin önünde bekleyenlerin Kozağaçlı’ya çiçek verdiği görüldü. Bu tahliyenin ardından yapılan itiraz üzerine, Kozağaçlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kozağaçlı tekrar gözaltına alındı.



