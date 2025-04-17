Yayınlanma: 17.04.2025 - 14:13

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:13

Sırrı Süreyya Önder iki gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi son olarak Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Peki, Çavlan Çiftçi kimdir, nereli? Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'nin kariyeri...

ÇAVLAN ÇİFTÇİ KİMDİR?

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, 31 Ekim 1967 tarihinde Ankara’da doğdu. Ortaöğrenimini 1984 yılında Nişantaşı Kız Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Çiftçi, tıp eğitiminden sonra uzmanlık alanı olarak kardiyolojiyi seçti. 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Akademik kariyeri süresince farklı üniversitelerde hem eğitim hem de yönetim alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.

2002-2006 yıllarında Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü olan Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, 2006-2010 yılları arasında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığını, 2011'e kadar da İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliği görevlerinde bulundu.

2010 yılında Profesör unvanını alan Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, aynı yıl İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı oldu. 2012 yılından beri İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdüren Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji bölümünde hizmet vermektedir.