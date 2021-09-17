Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan'ın duruşmasında sahte avukat
Siirt'te dün 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edilen duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Siirt'te dün 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edilen duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen bir kişi, polisin dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alındı.
Şüpheli adli makamlara sevk edildi. Zanlının Tunceli Barosuna kayıtlı avukat olduğunu söylediği ve adliye binaya birkaç işlem yapmaya çalıştığı öğrenildi.
Şüphelinin üst aramasında adliyede gerçekleştirmeye çalıştığı iş ve işlemlerle ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el konuldu. Zanlı A.B'nin daha önce de başka bir kente gittiği ve avukat olduğu iddiasıyla dolandırıcılık suçuna karıştığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Batman’da intihara sürüklenen 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkındaki davanın bugün 5'inci celsesi görülmüştü. Görevli Savcı, delil karartabileceğini ve kaçma şüphesi olduğunu beyan ederek Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında tutuklama talep etmişti. Mahkeme savcılığın talebini reddetmşti.
Mahkeme heyeti, tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 3 Aralık’a ertelemişti.
Video Haberler
- Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak can verdiler
- Korku dolu anlar! Bir anda ortaya çıktı
- Sınıf başkanı seçilince Erdoğan'a özendi
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Çarpıcı değerlendirme: Erdoğan kazanır düşüncesi yıkıldı
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
- Cep telefonu ile tuvalete girenler dikkat!
- Uğur Şahin’den sürpriz itiraf
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Diyanet İşleri'nden Erbaş'ı kızdıracak sözler
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
- Mahkemeden Musa Orhan hakkında skandal karar!
- AKP'den yeni ekonomi paketi
- Kazanmak için bunu bile yapmış