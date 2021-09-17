Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan'ın duruşmasında sahte avukat

17 Eylül 2021 Cuma, 15:28

Siirt'te dün 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edilen duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen bir kişi, polisin dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alındı.





Şüpheli adli makamlara sevk edildi. Zanlının Tunceli Barosuna kayıtlı avukat olduğunu söylediği ve adliye binaya birkaç işlem yapmaya çalıştığı öğrenildi.

Şüphelinin üst aramasında adliyede gerçekleştirmeye çalıştığı iş ve işlemlerle ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el konuldu. Zanlı A.B'nin daha önce de başka bir kente gittiği ve avukat olduğu iddiasıyla dolandırıcılık suçuna karıştığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Batman’da intihara sürüklenen 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkındaki davanın bugün 5'inci celsesi görülmüştü. Görevli Savcı, delil karartabileceğini ve kaçma şüphesi olduğunu beyan ederek Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında tutuklama talep etmişti. Mahkeme savcılığın talebini reddetmşti.

Mahkeme heyeti, tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 3 Aralık’a ertelemişti.