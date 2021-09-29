Fetullah Gülen’in avukatlarından Adnan Şeker’e 35 yıl hapis cezası
FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri hakkındaki soruşturma ve yakalama kararlarının sızdırılmasıyla ilgili davada 6'sı tutuklu 7 sanıkla birlikte yargılanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in avukatlarından Adnan Şeker, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 5 sanığa da 5 ile 34 arasında değişen yıllarda hapis cezası verilirken, 1 sanık beraat etti.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yetkililerinin, 1 Temmuz 2016 ile 15 Ocak 2019 arasında Malatya Doğanşehir Adliyesi'nde yakalama ve soruşturmalara ilişkin sorgulamaların orantısız şekilde arttığını fark etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemede, yakalama bürosu yetkisiyle 8 bin 918, ilamat ve infaz bürosu yetkisiyle 5 bin 781 olmak üzere 14 bin 699 sorgulama yapıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin 9 bin 830 farklı T.C. kimlik numarası ile yapıldığı belirlenirken, adı sorgulanan şüphelilerden 5 bin 738'inin FETÖ, 28'inin PKK, 2'sinin DHKP-C, 4'ünün ise terör örgütü MKP bağlantılı kişiler olduğunu belirlendi. Soruşturma kapsamında Doğanşehir Adliyesi katiplerinden Nazif Gürkan Şen'e rüşvet karşılığı usulsüz sorgulama yaptıran Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, kardeşleri Yaşar ve Musa Şeker ile avukatlar Hilal Kamacı, Betül Fırat ve Hasan Hüseyin Zedef hakkında dava açıldı.
KARAR DURUŞMASI
Ankara 24’ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in avukatı Adnan Şeker, eski icra memuru kardeşi Yaşar Şeker, diğer kardeşi Musa Şeker, Nazif Gürkan Şen, Hilal Kamacı ve Betül Fırat, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef salonda hazır bulundu. Mahkeme, savunmaların tamamlandığını belirterek, sanıkların son sözlerini aldı.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'zincirleme şekilde rüşvet vermek', 'gizliliği ihlal' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 35 yıl hapis cezası verdi. Aynı suçlardan sanık Musa Şeker’e 28 yıl 9 ay, eski icra dairesi katibi Yaşar Şeker’e 29 yıl 4 ay 15 gün, avukat Hilal Kamacı'ya 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Rüşvet karşılığında hakkında yakalama kararı verilen FETÖ şüphelilerine ilişkin örgüt avukatlarına bilgi veren eski zabıt katibi Nazif Gürkan Şen ise aynı suçlardan 32 yıl 1 ay, başka bir mahkemede FETÖ üyeliğinden yargılaması süren avukat Betül Fırat da ‘gizliliği ihlal’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından 5 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef bütün suçlamalardan beraat etti.
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